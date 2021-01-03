03 января 2021, 16:11
Роспотребнадзор заинтересовался новой загадочной «болезнью Х»
Открывший вирус эболы ученый сообщил о риске новой пандемии
Роспотребнадзор занялся изучением материалов по новому заболеванию, которое получило название «болезнь Х». Заболевание было обнаружено первооткрывателем вируса Эбола Жан-Жаком Муембе-Тамфуном в Конго.
«Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Муембе-Тамфум, открывший вирус Эболы, рассказал о нулевом пациенте с лихорадкой - у женщины не обнаружили известных ныне заболеваний. Он также предупредил о пандемии, которая может быть более серьезной, чем пандемия Covid-19. Фото slovenskenovice.si