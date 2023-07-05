05 июля 2023, 19:37
Извергающая пламя фура проехала по улицам Петрозаводска
Дымящийся грузовик заметили на Кукковке
На улицах столицы Карелии заметили фуру с эмблемой сетевого магазина, из которой сначала шел дым, а потом стало извергаться пламя. Грузовик выезжал со старой Кукковки с улицы Мончегорская в сторону Лыжной улицы.
Проезжавший рядом автомобиль сперва обдало густым дымом, а потом из глушителя появились языки огня. Случившееся попало на видеорегистратор, а также городские камеры наблющдения.
По сообщению Dtpptz.ru, события недавние – все случилось в вечернее время 3 июля. // фото скриншот видео