Извергающая пламя фура проехала по улицам Петрозаводска

На улицах столицы Карелии заметили фуру с эмблемой сетевого магазина, из которой сначала шел дым, а потом стало извергаться пламя. Грузовик выезжал со старой Кукковки с улицы Мончегорская в сторону Лыжной улицы.

Проезжавший рядом автомобиль сперва обдало густым дымом, а потом из глушителя появились языки огня. Случившееся попало на видеорегистратор, а также городские камеры наблющдения.

По сообщению Dtpptz.ru, события недавние – все случилось в вечернее время 3 июля. // фото скриншот видео