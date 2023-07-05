Реконструкция крупной магистрали меняет маршруты автобусов

Реконструкция Лососинского шоссе в столице Карелии вносит коррективы в движение автобусных маршрутов.

В мэрии предупредили, что из-за работ перенесут остановку общественного транспорта в районе Чистой улицы на Оборонную. Изменения будут действовать примерно месяц.

С 8 июля общественный транспорт не будет останавливаться на Чистой улице. Автобусы №9 и 26 пойдут на Оборонную улицу.

Автобус №14 будет следовать от конечной станции «Древлянка-7» к улице Новоселов – далее на Оборонную улицу – Скандинавский проезд – Ярославскую улицу – Лососинское шоссе – и по привычному пути. // фото freepik.com