Мусоровоз не смог выехать из «тесного» двора на Древлянке

У водителя мусоровоза возникли трудности с выездом из двора на Лососинском шоссе, 38.

Водители плотно припарковали машины, некоторые оставили авто на углу. Развернуться большегрузу оказалось весьма непросто. Водитель попытался совершить маневр и выехать задом, но впереди мешала детская площадка, а позади другие машины. В итоге пришлось возвращаться во двор и искать другой выезд.

На маневры обратили внимание пользователи паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии».