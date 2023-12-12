Избившего подростков петрозаводчанина отправили в колонию

Суд в Петрозаводске приговорил к лишению свободы 41-летнего горожанина. Мужчину признали виновным в хулиганстве и отправили в колонию-поселение, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в августе текущего года на спортивной площадке по улице Энтузиастов. Там находились подростки и взрослый мужчина, которому не понравилось, что ребята шумят.

Горожанин вступил с несовершеннолетними в конфликт, одного ударил ногой. Тот упал и ударился головой об асфальт, 16-летнему подростку мужчина нанес удар в лицо кулаком, 18-летнего ударил в голову.

На период следствия обвиняемого заключили под стражу. По решению суда ему предстоит провести в колонии-поселении 2 года и 6 месяцев. // фото: freepik.com