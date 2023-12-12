Аферистка обманула петрозаводского студента на сайте знакомств

Студент в Петрозаводске познакомился с девушкой в чате соцсети. Она предложила помочь в учебе, но в итоге оказалась мошенницей, сообщили в МВД Карелии.

Новая подружка отправила файл, продиктовала свои логин и пароль от облачного хранилища. Когда 21-летний юноша вошел в приложение, он не смог выйти, так как попал в чат.

Там студенту стали угрожать, что завладели всеми данными с его смартфона. Потом начали требовать заплатить. Молодой человек небольшими суммами переводил деньги, потом все же смог выйти из приложения. Ущерб составил почти 37 тысяч рублей. // фото: freepik.com