Фургон протаранил грузовик на трассе в Сегежском районе

Два автомобиля 12 декабря попали в ДТП на федеральной трассе «Кола» в Сегежском районе. Видео аварии опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

В кадре видно, что сообщили, что Fiat Ducato въехал в фуру сзади. Фургон сильно помяло, движение по трассе затруднено.

Авария произошла на 694-м километре автодороги. Обстоятельства инцидента выясняются. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»