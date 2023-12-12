Легковушка вылетела в кювет на трассе «Кола» в Карелии

На заснеженной трассе «Кола» в Кондопожском районе 12 декабря произошло ДТП. Легковой автомобиль слетел с проезжей части и оказался в кювете.

Видео очевидцы опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте. Автор ролика написал, что авария случилась после села Янишполе, по дороге в сторону Кондопоги.

Судя по видео, легковушка застряла в сугробе на обочине. Автомобиль получил механические повреждения. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»