Автомобили не поделили дорогу на улице Мелентьевой

Сегодня в 14 часов в Петрозаводске произошло ДТП на улице Мелентьевой. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink. Ролик публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как внедорожник, ехавший на большой скорости через перекресток, сразу после него влетел в двигавшуюся впереди машину.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Движение на дороге оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink