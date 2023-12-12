12 декабря 2023, 15:12
Происшествия

Автомобили не поделили дорогу на улице Мелентьевой

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент в столице Карелии

Сегодня в 14 часов в Петрозаводске произошло ДТП на улице Мелентьевой. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink. Ролик публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как внедорожник, ехавший на большой скорости через перекресток, сразу после него влетел в двигавшуюся впереди машину.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Движение на дороге оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink

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