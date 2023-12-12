Троих петрозаводчан привлекли к ответственности за рекламу наркотиков

В Петрозаводске за нанесение рекламы наркотиков на стены к административной ответственности привлекли троих горожан, сообщили в МВД. В отношении «трафаретчиков» составили девять протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей о пропаганде запрещенных веществ.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что трое петрозаводчан причастны к распространению рекламы интернет-магазинов, которые в даркнете продают наркотик.

«Трафаретчику» может грозить штраф до пяти тысяч рублей либо до 40 тысяч рублей, если его деятельность приравняют к акту вандализма. В определенных случаях такие действия могут расценить как соучастие в сбыте наркотиков или соучастие в деятельности преступного сообщества по наркосбыту. За это уже светит более серьезное наказание. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann