Избитую матерью 10-летнюю девочку из Петербурга могли насиловать

В процессе обследования попавшей в больницу имени Раухфуса после избиения матерью 10-летней петербурженки выяснились другие страшные подробности. Врачи нашли травмы, которые могут говорить о сексуальном насилии, пишет 6 апреля «Фонтанка».

Накануне маму девочки и ее сожителя на двое суток задержали. Их подозревают в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ни мужчина, ни женщина, свою вину не признают. С малышкой сейчас работают оперативники и психологи. Они должны выяснить, как она получила такие травмы.

Напомним, девочку госпитализировали 2 апреля из-за болей в животе и положили в реанимацию. Мать заподозрили в избиении, та сказала, что якобы «воспитывала» дочку ремнем. // фото: freepik.com