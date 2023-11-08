Из-за застрявшего вниз головой толстого кота пришлось долбить стену

Толстого сибирского кота спасли в Санкт-Петербурге из неприятной ситуации. Большой питомец провалился в вентиляционную шахту и застрял, сообщили в Telegram-канале Красногвардейского района.

Инцидент случился в доме на Таллинской улице. Слишком любопытный кот пробрался в вентиляционную шахту и не смог выбраться. Он почти 10 часов провисел вниз головой, пока хозяева не вызвали спасателей.

Пришлось разобрать часть стены и вытаскивать котика за задние лапы. Его передали хозяевам, теперь им предстоит делать ремонт. // фото: скриншот видео krgv_live