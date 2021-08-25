Из-за пандемии финны рекордное число раз звонили на телефон доверия

Рекордное количество звонков поступило этим летом на горячую телефонную линию в Финляндии. Жители страны чаще всего обращались за кризисной помощью из-за плохого эмоционального состояния на фоне пандемии, пишет Yle.

Именно такие жалобы звучали главным образом в разговорах со специалистами телефона доверия. На втором месте оказались проблемы, касающиеся личной жизни.

Также текущим летом было очень много звонков о самоубийствах. К специалистам обращались люди, которые испытывали суицидальные намерения.

Такое острое желание чаще всего преследовало жителей Финляндии в возрасте 18 - 40 лет. Причем если в прошлом году мужчины не так часто звонили именно с этой проблемой, то теперь обращений от них стало больше.

На кризисную линию в июле 2021 года поступило 28 800 звонков. Каждый день к специалистам по горячим номерам обращались около 900 человек. // Фото: Derrick Frilund / Yle