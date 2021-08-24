На границе с Россией застрелили раненую медведицу с двумя медвежатами

Утром 24 августа в Северной Карелии застрелили медведицу, лапа которой попала в капкан для небольших хищников. Также финские охотники застрелили двое из трех ее медвежат, передает Yle.

Охотник Теуво Каукола считает, что это было гуманно по отношению к животному, так как капкан слишком глубоко зашел в лапу и медведица не смогла бы избавиться от него сама. Вторая ее лапа также была повреждена.

В окрестностях Йоэнсуу был зафиксирован еще один случай, когда медведица попала в капкан. Когда ее найдут, животное также застрелят. Защитники прав животных предлагали полиции помощь, чтобы спасти зверя. Супруга президента в Твиттере также обратилась к полиции с призывом спасти медведицу и ее четырех детенышей. Но полиция просьбу проигнорировала из-за того, что медведица тяжело ранена. (фото hibiny.com)