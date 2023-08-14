14 августа 2023, 17:54
Из-за ослабления рубля Банк России соберет заседание совета директоров
Центробанк 15 августа экстренно соберет руководство по поводу ключевой ставки
Внеочередное заседание совета директоров Центробанка пройдет завтра, 15 августа. Об этом накануне сообщил регулятор на своем официальном сайте.
На заседании экстренно рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки. О решении россиян уведомят в 10:30 по московскому времени.
Заседание Банк России назначил на фоне резкого ослабления рубля. Он в этот день упал до значений 101 за один доллар и 110 за евро. // фото: «Петрозаводск говорит»