Путин призвал дать регионам право вводить курортный сбор

Владимир Путин поручил правительству предоставить регионам право самостоятельно вводить курортный сбор. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Соответствующие меры кабинету министров необходимо принять до 15 декабря, уточняется в заявлении. При проработке инициативы следует учитывать опыт Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского края и других субъектов Федерации, где куротрный сбор уже введен или вводится в скором времени.

К примеру, в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года туристы будут доплачивать по 100 рублей за каждые сутки пребывания в гостинице. Собранные деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры города. // Фото «Петрозаводск говорит»