Из-за непогоды для грузовиков закрыли участок трассы «Кола»

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей на ограничение движения для грузовиков.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 3 февраля с 17:45 и до улучшения погоды ограничено движение для грузовиков на автомобильной дороге Р-21 «Кола» км 1408 — км 1510.

«Объездные пути по региональной автодороге Мурманск — Кола- а/д Лотта км 131 — Приречный — Никель. Переждать ограничение можно на стоянках отдыха км 1415, км 1428, км 1484, км 1501»,

- сообщает оперативный дежурный ФКУ Упрдор «Кола».

Фото: murmansk.kp.ru