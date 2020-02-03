03 февраля 2020, 22:55
Из-за непогоды для грузовиков закрыли участок трассы «Кола»
Ограничение введено с вечера 3 февраля на трассе «Кола» км 1408 - км 1510 в Мурманской области из-за метели
Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей на ограничение движения для грузовиков.
В связи с неблагоприятными погодными условиями 3 февраля с 17:45 и до улучшения погоды ограничено движение для грузовиков на автомобильной дороге Р-21 «Кола» км 1408 — км 1510.
«Объездные пути по региональной автодороге Мурманск — Кола- а/д Лотта км 131 — Приречный — Никель. Переждать ограничение можно на стоянках отдыха км 1415, км 1428, км 1484, км 1501»,
- сообщает оперативный дежурный ФКУ Упрдор «Кола».
Фото: murmansk.kp.ru