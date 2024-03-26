Из-за медицинских противопоказаний 3-х водителей в Карелии лишат прав

В ходе проверки прокуратуры Суоярвского района выяснилось, что водительские права у троих местных жителей нужно изъять. Таковы требования закона, объяснили в пресс-службе ведомства.

Дело в том, что у этих автомобилистов есть медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

Прокурор подал в суд административные иски. Он требует прекратить действие прав на управление транспортными средствами и возложить на водителей обязанность сдать удостоверения в уполномоченный орган. // фото: pixabay.com