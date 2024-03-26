Минздрав РК наконец высказался по поводу пожилой пациентки с ожогами

На ситуацию с получившей ожоги в медучреждении 95-летней петрозаводчанкой отреагировал минздрав Карелии. Ведомство 26 марта отчиталось, что проводит проверку.

- Как утверждается, она получила ожоги во время пребывания в медицинских организациях Карелии… Проводится проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности,

- сказано в сообщении ведомства.

Напомним, после возвращения пенсионерки из больницы домой родные увидели на ее спине, голове и руках глубокие термические ожоги. Попытки выяснить, что случилось, не принесли результата. Тогда родственники обратились в Следком, возбудили уголовное дело о халатности.

В отношении каких именно медиков идет расследование, непонятно, так как женщина лежала в двух больницах.

В минздраве Карелии заверили, что готовы содействовать следствию в выяснении обстоятельств случившегося. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте