Из-за горящего матраса пожарные эвакуировали жильцов целого дома

Серьезный пожар удалось быстро ликвидировать пожарным Кондопоги. Чтобы не подвергнуть жильцов дома опасности, их пришлось эвакуировать, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, ранним субботним утром, 10 октября, в 05:30 на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о пожаре, в 5-ти этажном жило доме. Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты из города бумажников уже были на месте происшествия.

Было установлено, что очаг пожара находится в подвальном помещении и дым по вентиляционной шахте стал проникать в квартиры. Пожарным пришлось одновременно проводить эвакуацию людей и гасить огонь.

В результате проведенных работ в безопасное место было эвакуировано семь человек. А виной утреннего переполоха стал горящий матрас. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Среди приоритетных версий, это неосторожное обращение с огнем, лиц без определенного места жительства. Проводится проверка.