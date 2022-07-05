Из-за аварии на энергосетях троллейбусы сменили маршруты

Сегодня вечером на петрозаводских городских электросетях произошла авария. В связи с этим изменились пути следования маршрутов троллейбусов, предупредили горожан в пресс-службе компании «Городской транспорт».

Так, маршрут троллейбуса №3 следует по своему маршруту от Хлебокомбината до ул. Московской, спускается до наб. Варкауса, следует до пр. Ленина, к пл. Гагарина и далее по своему маршруту.

Маршрут троллейбуса №5 следует по своему маршруту от ул. Лыжной до ул. Московской, спускается до наб. Варкауса, следует до пр. Ленина, к пл. Гагарина и далее по своему маршруту.

«Троллейбусы маршрутов №3 и 5 из-за аварии не могут проследовать до улицы Заводской»,

- рассказали представители электротранспортной компании.

При этом, троллейбус №6 следует по своему маршруту от ул. Корабелов на ул. Московскую с разворотом в обратном направлении без следования по пр. Первомайскому на товарную станцию. Фото: vk.com.