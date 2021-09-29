Из-за аварии 22 дома в Петрозаводске остались без отопления

Без отопления в Петрозаводске 29 сентября остались жители 22-х домов. Тепло отключили в Песках и Соломенном, сообщила городская ЕДДС.

Нет отопления в домах №№ 3, 5, 7, 7а, 9 на улице Соломенской, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 на улице Октября, №№ 6, 8, 12 на Петрозаводскому шоссе, №№ 6 и 8 на улице Пионеров, №№ 4 и 6 на улице Детской.

Причиной отключения отопления стали повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС-Тепловые сети».

В данный момент их устраняют, работы собираются завершить к 16:00. // Фото: yablor.ru