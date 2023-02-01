Из кранов в Петрозаводске идет коричневая вода

Жители Петрозаводска возмущены состоянием воды, которая льется из кранов. Она коричневая, и это происходит регулярно. Сообщения с фотографиями появились в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

- Накипело! Авария в городе, понимаю. Но с пяти вечера куча сообщений о состоянии и непригодности воды, почему нельзя обеспечить подвоз?! В магазинах воды нет, все раскуплено!! На роднике очередь, струя такая, что канистра 5 литров набирается около 10 минут! Людям элементарно не приготовить, не помыться, не попить! Я молчу про детей, элементарно не сделать смесь!!!

– сказано в одном из постов.

Люди обращаются в соответствующие инстанции. В «Водоканале» им рекомендуют спускать воду и ждать.

- С пяти вечера пропускаем, ситуация не меняется! Кто будет платить за намотанные кубы?!

– задают горожане риторический вопрос.

Жители нового ЖК «Бульвар у родников» на Ключевой пишут, что ситуация с водой такая уже примерно месяц. Ее очень часто отключают из-за аварий, а потом часами из кранов идет что-то коричневое, с неприятным запахом.

- У нас 8 домов, есть чат жильцов ЖК, у всех такая вода и все пропускают. Два часа пропускали, куча кубов воды вылили в никуда, а вода все еще коричневая! И осадок остается в раковине,

- негодуют люди.

Они спрашивают городскую администрацию и руководство «Водоканала», почему должны платить за некачественную воду. // фото: «Подслушано в ПТЗ» / ВКонтакте.