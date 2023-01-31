31 января 2023, 09:40
Светящийся шар в небе над Карелией приняли за НЛО
В Ведлозере местные жители три часа наблюдали в небе НЛО
В старинном карельском селе Ведлозеро Пряжинского района в темном небе заметили светящийся шар, который словно застыл на одном месте.
Запись опубликовал Mash. По данным издания, местные жители три часа смотрели на НЛО и убеждали себя: инопланетян не существует.
У Ведлозера мистическая репутация. Местные жители утверждают, что пришельцы посещают эти места с 1928 года. В Пряжинский район ездят уфологи и любители сверхъестественного. // скриншот видео