31 января 2023, 09:40
Соцсети

Светящийся шар в небе над Карелией приняли за НЛО

В Ведлозере местные жители три часа наблюдали в небе НЛО

В старинном карельском селе Ведлозеро Пряжинского района в темном небе заметили светящийся шар, который словно застыл на одном месте.

Запись опубликовал Mash. По данным издания, местные жители три часа смотрели на НЛО и убеждали себя: инопланетян не существует.

У Ведлозера мистическая репутация. Местные жители утверждают, что пришельцы посещают эти места с 1928 года. В Пряжинский район  ездят уфологи и любители сверхъестественного. // скриншот видео

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Метки: 
новости Карелии
НЛО
светящийся шар
Ведлозеро