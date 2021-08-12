Из дома на карачках: в селе Заозерье люди в шоке от ремонта дороги

Текст и фото: Антонина Кябелева

Жители частных домов в селе Заозерье в полной растерянности. Они с трудом представляют, как им теперь жить. Долгожданный ремонт автодороги Заозерье–Пиньгуба и обустройство нового тротуара на Ялгубском шоссе обернулись для жителей прилегающих к дороге домов настоящим кошмаром.

Особенно страдают пожилые люди. Им приходится буквально выползать из домов, опираясь на руки.

Ремонт автодороги Заозерье–Пиньгуба начался в этом году. Заказчиком выступает казенное учреждение «Управтодор РК», а подрядчиком стало ООО «ТСПР». До недавних пор строительные работы не вызывали у местных жителей тревоги. Все изменилось летом, когда рабочие приступили к возведению нового тротуара.

«В июле нам стали делать тротуар. Начали отсыпать полосу вдоль дороги. И вот посмотрите, что получилось. Как теперь людям выходить из домов? Когда все окончательно засыплют и заасфальтируют, нам будет не зайти в дом и не заехать на машинах. Получается, ни машину не вызвать, чтобы туалет почистить, ни технике не заехать, чтобы огород вспахать. А тут везде пенсионеры живут, пожилые люди. Даже воды не привезти, да и дрова некуда выгрузить»,

- Сергей Валентинович в отчаянии махнул рукой.

Для того чтобы понять весь ужас ситуации, лучше лично оценить особенности нового тротуара. Фотографии не дают полного представления о возникших трудностях. Местные жители рассказали, что раньше они спокойно могли припарковать автомобиль возле забора. После возведения тротуара, который «съел» часть проезжей части, дома оказались практически на метр ниже уровня пешеходной зоны. Между тротуаром и выходом из дома возникла траншея. Под завалом оказались ступеньки, которые раньше вели к дороге. Кто-то уже успел «откопаться», другие ждут продолжения строительных работ.

Людмиле Васильевне семьдесят пять лет. Ей помогли откопать ступеньки, и она, хоть и с трудом, нопотихоньку, стараясь не упасть, выходит из дома. Правда, Сергей Валентинович опасается, что строительные работы продолжатся, и ступеньки вновь окажутся под грудой старого асфальта, бетонных плит и гравия. По его словам, строители обещали поднять тротуар еще на 20-30 сантиметров.

«Мы теперь даже дров привезти не можем. Огород тоже не вспахать, у нас проблем – море. А зима будет, куда они снег будут сваливать? На забор?»

- подключилась к разговору Галина Васильевна, проживающая в соседнем доме.

Сергей Валентинович помог мне спуститься к дому, чтобы сделать фотографии. В его гараж теперь можно заехать разве что на джипе. «Гараж придется переделывать или вообще сносить. Слава богу, у меня полноприводная машина. Ко мне попытались на легковой заехать, сказали, мол, спасибо, не надо, мы здесь все поотрываем. Обратно будет не выехать», - с досадой заметил Сергей Валентинович. Он рассказал, что обращался в местную администрацию, но там лишь беспомощно развели руками.

Отвесный край насыпи не располагал к прогулкам. Без посторонней помощи выйти из дома и спуститься к нему для пожилых людей – непростая задача, которую каждый решает по мере физических сил.

Людмиле Семеновне восемьдесят два года. Хоть ступеньки к ее калитке и откопали, но пожилая женщина выходит и входит в дом, опираясь на руки. Боится не удержаться и свалиться в ров. Людмила Семеновна чуть не плачет, не понимая, какие еще сюрпризы подготовила ей судьба. Колодцы нынешним летом пересохли. Люди жалуются, что даже подвоз воды превратился в неразрешимую проблему.

Мужчина из соседнего дома - Юрий Антонович обеспокоен перспективой оказаться засыпанным зимой снегом. Но что делать, он не знает.

Граждане обратились с жалобой в Управтодор и теперь ждут реакции.

Мне удалось поговорить с ответственным за производство работ – представителем подрядчика Александром Милорадовым. Он рассказал, что проект дороги не учитывает то, что находится за ее границами. Но обращение граждан уже дошло до Управтодора, и по этому поводу 11 августа состоялось совещание.

"Проблема уже озвучена заказчиком. У нас на субподряде Кондопожское ДРСУ, они проводят работы. Решение какое-то будет однозначно, в любом случае. Решение в пользу жителей, потому что и мы как генподрядчики, и заказчик настроены на то, чтобы максимально все было комфортно после этого ремонта",

- сказал Александр Милорадов.

Почему опять проект получился «с кривизной»? По словам Милорадова, «проектировщики не могут дальше полосы отвода дороги смотреть, они не могут смотреть на частные земельные участки, на то, что они ниже или выше». Допустим, что проектировщики не при делах. Но существует же местная власть, региональная, целое казенное учреждение Управтодор, где просто обязаны были предвидеть, во что выльется для местных жителей ремонт автотрассы. Но о людях, как обычно, подумать, видимо, забыли.

Александр Милорадов пока не знает, какое техническое решение проблемы в конечном счете будет выбрано:

«Проблема есть, и мы ее сейчас решаем совместно с нашими заказчиками… Мы получили на руки проектное решение, и мы его исполняем. Исполняем качественно, по проекту, по всем ГОСТам, СНиПам. Это больше вопрос к управлению автомобильных дорог».

С этим сложно не согласиться. Если проект не учитывает интересы местных жителей, то подрядчик в этом не виноват. К сожалению, в Карелии каждый раз повторяется одна и та же история. И деньги вроде есть, и надежность строительных организаций повысилась, и торги вовремя стали проводить, а по итогу все равно «крокодил не ловится, не растет кокос».

Сбой, скорее всего, происходит в системе управления, где никак не могут просчитать ситуацию на несколько шагов вперед. Теперь нужно думать, что делать с тротуаром, ставшим болезненным «геморроем» для жителей Заозерья. Самое печальное, что сейчас никто не знает ни как решать проблему, ни в какие сроки это будет сделано. Александр Милорадов сказал, что дорогу Заозерье - Пиньгуба должны завершить в этом году и, соответственно, претензии со стороны местных жителей тоже должны быть удовлетворены в течение 2021 года. Перспектива, мягко говоря, расплывчатая. Но другой нет.

Редакция нашего издания будет следить за тем, как и чем завершится эта история.