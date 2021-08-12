ГИБДД обратилась к водителям Карелии из-за надвигающейся непогоды

Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям в связи с непогодой, которая идет в республику. Сообщение опубликовано пресс-службой ведомства.

Напомним, ранее в МЧС предупредили жителей и гостей Карелии о том, что 13 августа по южным и восточным районам республики ожидаются очень сильные дожди. Непогода накроет Петрозаводск, а также Кондопожский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский районы.

В ГИБДД попросили автомобилистов в условиях дождя и плохой видимости на дороге выбирать сдержанную манеру вождения. Стоит увеличить дистанцию и боковой интервал, сбавить скорость. Водителям следует быть предельно внимательными, выполняя маневры. Фото pixabay.com/tookapic