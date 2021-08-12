12 августа 2021, 17:26
Очередные гаражи демонтируют в Петрозаводске
Освободить занятые земельные участки на Перевалке владельцам необходимо до 26 августа
В Петрозаводске будут принудительно снесены очередные гаражи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
По информации администрации, под снос пойдут три гаража и один металлический контейнер, расположенные в районе дома №9 по переулку Аксентьева. Владельцы самовольно установленных объектов предупреждены об их демонтаже.
Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами владельцам необходимо до 26 августа. Фото мэрии Петрозаводска