Очередные гаражи демонтируют в Петрозаводске

В Петрозаводске будут принудительно снесены очередные гаражи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По информации администрации, под снос пойдут три гаража и один металлический контейнер, расположенные в районе дома №9 по переулку Аксентьева. Владельцы самовольно установленных объектов предупреждены об их демонтаже.

Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами владельцам необходимо до 26 августа. Фото мэрии Петрозаводска