В пятницу в Петрозаводск и 7 районов Карелии придут ливни

Очередное штормовое предупреждение объявили в МЧС Карелии. В пятницу, 13 августа, он накроет столицу республики и еще семь районов, сообщили в ведомстве.

По данным Карельского ЦГМС, очень сильные дожди пройдут в течение следующих суток в южных и юго-восточных районах региона.

Непогоду прогнозируют в Петрозаводске, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском муниципальных районах.

Напомним, ливни, грозы и сильный ветер метеорологи обещали жителям Карелии и на 12 августа, четверг. // Фото: Jan-Mallander/Pixabay