12 августа 2021, 14:40
В пятницу в Петрозаводск и 7 районов Карелии придут ливни
Очень сильный дождь в Карелии прогнозируют синоптики на 13 августа
Очередное штормовое предупреждение объявили в МЧС Карелии. В пятницу, 13 августа, он накроет столицу республики и еще семь районов, сообщили в ведомстве.
По данным Карельского ЦГМС, очень сильные дожди пройдут в течение следующих суток в южных и юго-восточных районах региона.
Непогоду прогнозируют в Петрозаводске, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском муниципальных районах.
Напомним, ливни, грозы и сильный ветер метеорологи обещали жителям Карелии и на 12 августа, четверг. // Фото: Jan-Mallander/Pixabay