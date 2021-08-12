Гроза и ливни идут в Карелию, они обрушатся на регион в ближайшие часы

В семи районах Карелии в четверг, 12 августа, будет очень плохая погода. Согласно прогнозу Карельского ЦГМС, на регион надвигаются грозы, ливни и сильный ветер, сообщили в МЧС по Карелии.

Сотрудники филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», то есть Карельского ЦГМС, предупредили о непогоде, которую нужно ждать уже в ближайшие часы.



Все указанные выше неблагоприятные явления придут в республику с 16-19 часов. Они местами пройдут по южным и юго-восточным районам региона. Будут грозы, ливни, усилится ветер, порывы которого в грозу будут достигать 15 м/с.

Под действие неблагоприятного погодного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Питкярантский, Олонецкий, Прионежский, Пудожский, Пряжинский, муниципальные районы. // Фото: geraldfriedrich2/Pixabay