Теплая погода сохранится сегодня в Карелии

Сегодня, 12 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +21, +23°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, днем местами ливни, грозы. Ветер северный, северо-восточный, на севере юго-западный умеренный, днем при грозе порывистый. Температура воздуха +20, +25°С.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +22, ясно.

В Сортавале до +23, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Free-Photos