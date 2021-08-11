Ливни и грозы ожидаются в четверг в Карелии

Завтра, 12 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13°С, днем +21, +23°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, днем местами ливни, грозы. Ветер северный, северо-восточный, на севере юго-западный умеренный, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +20, +25°С.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +22, ясно.

В Сортавале до +23, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/diego_torres