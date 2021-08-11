Сегодня воздух в Карелии прогреется до плюс 25

Сегодня, 11 августа в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +20, +22°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днем местами гроза. Ветер юго-западный, южный, днем на юге северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +20, +25°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +22, преимущественно ясно, не исключен небольшой дождь.

В Сортавале до +21, преимущественно ясно, не исключен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/JACLOU-DL