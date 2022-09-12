Искажение волеизъявления. Выборы губернатора омрачились грубой игрой

Текст: Георгий Чентемиров

С 9 по 11 сентября Карелия выбирала губернатора, а также депутатов и глав в десятках поселений. Последние бюллетени в избирательные урны опустились накануне вечером. Но уже в понедельник можно говорить о том, что выборы главы Карелии состоялись — обработано сто процентов бюллетеней, рассказал журналистам руководитель регионального избиркома Алексей Бахилин. Однако юридически это будет оформлено 14 сентября, когда ЦИК выпустит соответствующее постановление.

За действующего губернатора Артура Парфенчикова проголосовали 97,5 тысячи избирателей — это 69,15% тех, кто участвовал в выборах. Получается, Парфенчиков за пять лет стал популярнее: на прошлых выборах он победил с результатом 61,3 процента голосов.

Правда, высокой явку не назовешь: сейчас она составила менее 28 процентов. Это при том, что процедуру волеизъявления растянули аж на три дня — по мнению чиновников, так самим избирателям гораздо удобнее. И все равно за бюллетенями пришло менее трети избирателей, хотя, если быть точным, 28% ближе даже не к трети, а к четверти. Алексей Бахилин считает, что в этом виноваты сами кандидаты.

“Количество избирателей от трехдневного голосования в целом не меняется. Это зависит от того, как граждане приняли решение, хотят они участвовать. Мы со своей стороны провели масштабную информационную кампанию, постарались довести информацию до всех групп, выпускали газеты о кандидатах. Другой вопрос, что в информировании участвует не только избирательная комиссия, а в том числе органы власти, кандидаты и политические партии.

“Сами кандидаты должны создать условия, при которых они бы заинтересовали избирателя прийти на избирательный участок. Значит, кандидаты не сделали достаточно таких действий, которые бы позволили избирателю сказать: да, теперь я точно пойду и проголосую! В любой избирательной кампании должна быть определенная интрига, драйв… Мне кажется, многие кандидаты заняли пассивную позицию,”

— заключил Бахилин.

— Как, по вашему мнению, явка 28 процентов — это много или мало? — спросил журналист “ПТЗ говорит” председателя карельского избиркома.

— А 97 тысяч 534 избирателя — это много или мало? — ответил вопросом на вопрос Алексей Бахилин. Что любопытно, в качестве примера “внушительной цифры” он взял не общую явку, а (почему-то!) количество людей, проголосовавших за Артура Парфенчикова.

Второй результат у справедливоросса Андрея Рогалевича (13,4%), на третьем месте коммунист Евгений Ульянов (12,64%). Нашлись и те, кто проголосовал за абсолютно неизвестных Анатолия Дударина и Ивана Кадаяса: эти кандидаты на пару собрали целых 2,2 процента голосов.

Руководителей выбрали также в 23 городах и поселениях республики. По словам Алексея Бахилина, все избранные главы выдвинуты “Единой Россией”. А вот выборы в советы поселений обернулись некоторой интригой. В восьми избирательных округах они признаны несостоявшимися, потому что выборы проводились по одной кандидатуре, и даже эти единственные кандидаты не набрали необходимых для победы 50% голосов (в таких бюллетенях можно голосовать и за, и против).

В трех населенных пунктах выборы пришлось перенести — фактически не хватило кандидатов в депутаты. С кандидатами вообще регулярно возникают некоторые трудности: например, во власть пытаются попасть люди с преступным прошлым. Таких, конечно, к выборам не допускают — нельзя. С криминальным будущим у нас чиновники и депутаты бывали, а вот чтобы с прошлым…

"Восемь кандидатов не указали судимость, они были сняты, — рассказал Алексей Бахилин о минувших выборах. — Например, только в 2019 году человек осужден за тяжкое преступление, он еще много лет не сможет участвовать в выборах… Преступления разные, начиная от взяток и хищений и заканчивая наркотиками. Лицо было осуждено за взятку, ему суд запретил занимать муниципальные и государственные должности, а человек все равно выдвигает кандидатуру".

Не обошлось без иных нарушений. С начала избирательной кампании 3 июня поступило 24 жалобы и обращения от избирателей и кандидатов, из них в дни голосования 13 жалоб. Жаловались на нарушения правил агитации, на действия избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидатов, на нарушения правил эксплуатации комплексов обработки бюллетеней. Несколько жалоб на агитацию и регистрацию кандидатов были признаны незаконными. Одно решение комиссии о регистрации кандидата отменено в судебном порядке — нарушение нашел сам ЦИК.

Алексей Бахилин рассказал о нарушении, которое, по его словам, изумило его своей дерзостью.

“Лица, которые не являлись ни кандидатами, ни политической партией, участвующей в выборах, решили заняться массированной агитацией. Нарушение выявили органы внутренних дел. Они снимали агитацию — на следующее утро она появляется снова. Такое игнорирование требований федерального законодательства! Наверное, только в девяностых годах такие технологии использовались, — возмущался Бахилин. — Такого открытого противостояния государству я не видел".

Глава избиркома перечислил, что не так сделали эти “лица, не являвшиеся кандидатами”. Во-первых, они с нарушением закона распространяли листовки; использовали коммерческие наименования, что запрещено; выпустили посвященную одному из кандидатов газету, которую продавали за один рубль; использовали фотографии, где изображены третьи лица, не являющиеся кандидатами.

Последнее нарушение, конечно, особенно вопиющее, особенно если учесть, сколько федеральных чиновников приезжало в Карелию перед выборами, чтобы поддержать Парфенчикова, и со всеми он фотографировался. Но ведь это исключительно в рамках должностных полномочий, никакой политики и агитации здесь не было…

Фото: Ростелеком

Назвать столь злостных нарушителей Бахилин отказался (хотя нетрудно догадаться, о ком идет речь). Зато деятельность их охарактеризовал самыми многозначительными эпитетами.

"Мы считаем, что это попытка вмешаться в избирательный процесс путем искажения волеизъявления избирателей, — заявил Бахилин. — Допустим, финансировать избирательный фонд из зарубежных или неизвестных источников нельзя, а здесь мы вообще не знаем, кто это финансировал. А это миллионы рублей!"

По утверждению Алексея Бахилина, кандидат, за которого незаконно агитировали неназванные лица, от этих лиц открестился. Более того, еще и написал жалобу с просьбой привлечь нарушителей к ответственности. Чего только не сделаешь, лишь бы набрать пару десятков тысяч голосов.