Цыганков: «Олония» производственные задачи перепутала с политическими

Сегодня в магазинах торговой фирмы «Олония» продолжается агитационная кампания и покупателям/избирателям настойчиво внушают с экранов мониторов почему нельзя голосовать на проходящих выборах за главу Карелии Артура Парфенчикова, избирающегося на второй срок.



Авторы ролика представляют действующего губернатора чуть ли не в качестве врага карельской экономики, который спит и видит как бы ему навредить Олонецкому молочному комбинату. Судя по видеоролику, два «тормоза» в деле процветания Олонецкого молокомбината - А. Парфенчиков и ещё злыдень министр сельского хозяйства В. Лабинов (такова версия заказчиков ролика). То что сейчас происходит в магазинах «Олонии» есть грубейшее нарушение избирательного законодательства, на которое почему-то идут владельцы бизнеса. Понятно ведь, что не продавцы магазинов эту предвыборную акцию организовали и запустили. У торговой сети «Олонии» и Олонецкого молочного комбината (структурно связанного с «Олонией) есть хозяин и он дёргает за ниточки, двигая «куклами».



Не является секретом, что владелец бизнеса бывший житель Петрозаводска Василий Попов ныне проживает в Финляндии. Несколько лет назад, скрываясь от уголовного преследования, он бежал из России. Все его подельники получили уголовные сроки, в том числе и супруга Попова, и только самому Попову удалось избежать наказания. Потому что, бросив соратников, он сбежал в Финляндию.



В отличие от подельников судебный процесс его по-прежнему ожидает. Из-за чего В. Попов, получивший в Финляндии статус политического беженца, не может вернуться в Россию. Но это не значит, что у него пропал интерес к своим активам в Карелии. Осведомлённые люди говорят, что Попов по-прежнему участвует в принятии важнейших решений. И потому вряд ли он не в курсе того, что торговая фирма «Олония» бьётся сейчас за то, чтобы первого секретаря рескома КПРФ Е. Ульянова провести на пост главы Карелии, не скрываясь называя его своим кандидатом и его агитационными листовками заполонив магазины «Олонии».



Сторона Попова открыто пошла в бой за Ульянова, игнорируя российское законодательство. Политическому беженцу это пойдёт в зачёт в Финляндии (борьба с Россией тут поощряется), но чем думают петрозаводские партнёры Попова, бросая вызов российской избирательной системе. Они сами переводят имущественный спор в разряд политического. Они становятся в принципе недоговороспособными. Желание группы Попова выкупить у государства помещения, в которых размещается производство молкомбината, понятно. Непонятно другое – то как частный бизнес добивается желаемого результата, похоже скорее на объявленную информационную войну государству. Группе Попова никогда её не выиграть, а вот навредят себе они точно.



Торговая фирма «Олония» опасно для себя залезла на поле политического противостояния с государством, в том числе взявшись дразнить власть, нарушая избирательное законодательство. Ответ прилетит быстрее, чем Олонецкий молкомбинат выкупит у государства производственные помещения.



Фото сделано сегодня в магазине "Олония".