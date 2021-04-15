Ирина Мирошник провела выездное совещание на Голиковке

В марте заключен муниципальный контракт с ООО «Контрейд» на выполнение работ по благоустройству трех общественных территорий: пляжа в местечке Пески, парка Каменный Бор и Машезерского сквера, сообщает городская администрация. Срок сдачи объектов – 1 сентября.

Машезерский сквер в свое время был благоустроен и очень востребован жителями города. Рядом большая школа и живет очень много маленьких детей, с которым родители с удовольствием гуляют. Но уже требуется современное звучание территории. Поэтому горожане проголосовали за благоустройство сквера. В ближайшее время подрядчик приступит к работам. И уже в летний период петрозаводчане смогут воспользоваться обновленным и благоустроенным сквером,

- сказала Ирина Мирошник.

В сквере планируется устройство спортплощадки с установкой десяти тренажеров, замена части существующего игрового оборудования, оборудование зоны отдыха со скамейками, диванами-качелями, цветочными вазонами и урнами, обустройство пешеходных дорожек. Будет посажена натуральная ель для проведения новогодних мероприятий.

Фото с сайта администрации Петрозаводска