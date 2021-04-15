Парламентарии заслушали ежегодный отчет главы Карелии



Глава Карелии Артур Парфенчиков выступил перед депутатами Законодательного собрания с традиционным отчетом о работе правительства. Руководитель региона отметил, что год из-за пандемии коронавируса был очень трудным, однако республика выдержала испытание. Так, в Карелии отмечалась низкая смертность от инфекции, а экономика пострадала не так сильно, как в других регионах.



Более того: в Карелии выросли инвестиции в основной капитал, не прекратилось строительство социальных объектов, вводились в эксплуатацию спортивные сооружения, выросли темпы расселения аварийного фонда.



Тем не менее у депутатов были вопросы к главе региона. Ольга Шмаеник напомнила, что по новым законам участки, освободившиеся после сноса аварийных домов, можно выделять льготным категориям граждан под жилищное строительство. Она, однако, отметила, что часть их необходимо резервировать под цели социально-экономического развития. Она спросила, каким образом организована эта работа с органами местного самоуправления.



Губернатор ответил, что приоритетом должно стать индивидуальное жилищное строительство, особенно в малых городах и населенных пунктах. Тем не менее иные объекты строить тоже необходимо. Он сообщил, что много земли сейчас находится под руинированными объектами, инвентаризация которых прошла как раз в минувшем году. Эти участки тоже нужно освобождать и использовать, в том числе – для ИЖС.



Депутат Валерий Шоттуев поинтересовался, есть ли у властей планы по развитию малой авиации и по реконструкции взлетно-посадочных полос в районах Карелии – в Пудоже, Сортавале, Калевале. Губернатор ответил, что существует соответствующая программа, но начать нужно с развития аэропрота в Петрозаводске, откуда и будут летать рейсовые самолеты. При этом есть планы создать сеть частных аэропортов: такие могут появиться в Сегеже и Сортавале.





Депутат Виктор Степанов в своем выступлении по итогу доклада подчеркнул, что республика выдержала пандемию, но вскрылись серьёзные ошибки, допущенные ранее. Речь в первую очередь об оптимизации системы здравоохранения. Начатая модернизация первичного звена должна сопровождаться подготовкой медицинских кадров, усилением материально-технической базы. Еще одна серьёзная проблема – межбюджетные отношения, при которых Карелия даже в условиях растущей экономики вынуждена просить деньги у федерального центра.



Депутат Евгений Беседный сказал, что в отчете сделан акцент на реализованные проекты, но есть и те, которые реализуются с пооблемами. Это касается объектов образования, здравоохранения, спорта, ЖКХ. По мнению Беседного, проблема – в федеральном законе №44, согласно которому на торгах побеждает тот подрядчик, который предлагает самую низкую цену. Он предложил совместными силами сформировать изменения в закон и обратиться с ними на федеральный уровень.



Председатель законодательного собрания Элиссан Шандалович отметил, что Артур Парфенчиков в своем докладе продемонстрировал глубокое знание проблематики.



– Прошлый год был для нас очень непростым. Страдала экономика, здравоохранение столкнулось с серьезнейшим вызовом. Нужны были действия без права на ошибку. И здесь было важно умение работать в команде. Это изменения в бюджет, и корректировка законодательства. От оперативности действия законодательного собрания и исполнительной власти зависит, как будет развиваться социальная и экономическая ситуация в Карелии. Большинство наших решений были верными.



В результате отчет главы был принят Законодательным собранием Карелии. «За» проголосовали 25 депутатов, «против» – 3. // Фото: Правительство Карелии