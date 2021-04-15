Юрист рассказал о новых запретах для дачников в России
Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал об основных правонарушениях, за которые могут наказать дачника, сообщает агентство "Прайм".
Один из самых простых способов нарваться на неприятности – начать сжигать мусор или разводить открытый огонь на дачном участке. Штраф за это нарушение – 2-3 тысячи рублей.
"Причем никто не должен с полицией на ваш участок проникать. Достаточно, чтобы данное нарушение засвидетельствовал сотрудник МЧС через забор",
— указал юрист.
Если дачника поймают за закапыванием неразлагаемых отходов, его оштрафуют на 1-2 тысячи рублей.
Нельзя рубить деревья в ближайшем лесу.
"Если вы занимаетесь незаконной вырубкой леса, то вам грозит не только штраф, но и вполне реальный срок — так что ходить с пилой в соседний лес категорически не рекомендую",
— сказал Петропольский.
Нельзя заниматься и тем, что в нашей стране называют словом "прирезка". Многочисленные компании, занимающиеся межеванием, предложат вам заняться прирезкой, рассказав, что это возможно в рамках 30% земельного участка. Но это будет расценено как самозахват земель.
Запрещено выкачивать без лицензии более ста кубометров воды в сутки из скважины. Однако мало кто из дачников на это способен, потому что бытовой насос просто не справится с такой нагрузкой. Однако, если вы все-таки решили заняться промышленной добычей воды, вас оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч.
К довольно частым нарушениям относится установка глухих заборов и посадка деревьев слишком близко к ним. Юрист напоминает, что деревья выше 15 метров нельзя сажать ближе трех метров от забора, среднерослые, не более 10 метров — ближе двух метров, и кустарники — ближе одного метра от забора. В противном случае возможен штраф или предписание их вырубить.
Запрещено и возведение слишком высокого глухого забора. Лицевой забор может быть высотой не выше двух метров, а между участками — не выше 1,7 метров, причем светопрозрачность должна составлять не менее 50% по всей высоте.
Эксперт напомнил, что наказать дачников могут и за шум в неположенное время: часы тишины действуют не только в квартирах, но и на дачах. Соответственно запрещено шуметь с 22:00 до 6:00 утра по будням, а в выходные — с 23:00 до 9:00. Штрафы, правда, за это нарушение небольшие — от 100 до 500 рублей.
"И наконец, разведение на дачах крупного рогатого скота, чем у нас часто грешат в Подмосковье — за это тоже может быть выписан штраф или наложен запрет. В любом случае соседи должны давать письменное согласие на то чтобы вы этим занимались",
— заключил юрист.
Фото с сайта 1prime.ru