Юрист рассказал о новых запретах для дачников в России

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал об основных правонарушениях, за которые могут наказать дачника, сообщает агентство "Прайм".

Один из самых простых способов нарваться на неприятности – начать сжигать мусор или разводить открытый огонь на дачном участке. Штраф за это нарушение – 2-3 тысячи рублей.

"Причем никто не должен с полицией на ваш участок проникать. Достаточно, чтобы данное нарушение засвидетельствовал сотрудник МЧС через забор",

— указал юрист.

Если дачника поймают за закапыванием неразлагаемых отходов, его оштрафуют на 1-2 тысячи рублей.

Нельзя рубить деревья в ближайшем лесу.

"Если вы занимаетесь незаконной вырубкой леса, то вам грозит не только штраф, но и вполне реальный срок — так что ходить с пилой в соседний лес категорически не рекомендую",

— сказал Петропольский.

Нельзя заниматься и тем, что в нашей стране называют словом "прирезка". Многочисленные компании, занимающиеся межеванием, предложат вам заняться прирезкой, рассказав, что это возможно в рамках 30% земельного участка. Но это будет расценено как самозахват земель.

Запрещено выкачивать без лицензии более ста кубометров воды в сутки из скважины. Однако мало кто из дачников на это способен, потому что бытовой насос просто не справится с такой нагрузкой. Однако, если вы все-таки решили заняться промышленной добычей воды, вас оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч.

К довольно частым нарушениям относится установка глухих заборов и посадка деревьев слишком близко к ним. Юрист напоминает, что деревья выше 15 метров нельзя сажать ближе трех метров от забора, среднерослые, не более 10 метров — ближе двух метров, и кустарники — ближе одного метра от забора. В противном случае возможен штраф или предписание их вырубить.

Запрещено и возведение слишком высокого глухого забора. Лицевой забор может быть высотой не выше двух метров, а между участками — не выше 1,7 метров, причем светопрозрачность должна составлять не менее 50% по всей высоте.

Эксперт напомнил, что наказать дачников могут и за шум в неположенное время: часы тишины действуют не только в квартирах, но и на дачах. Соответственно запрещено шуметь с 22:00 до 6:00 утра по будням, а в выходные — с 23:00 до 9:00. Штрафы, правда, за это нарушение небольшие — от 100 до 500 рублей.

"И наконец, разведение на дачах крупного рогатого скота, чем у нас часто грешат в Подмосковье — за это тоже может быть выписан штраф или наложен запрет. В любом случае соседи должны давать письменное согласие на то чтобы вы этим занимались",

— заключил юрист.

Фото с сайта 1prime.ru