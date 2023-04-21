Инвалиды прошли все круги ада в попытке получить помощь муниципалитета

Текст: Андрей Мазуровский

Президент Путин постоянно напоминает всем, кто облечен властью, о внимательном отношении к людям, тем более к пожилым и инвалидам. Понятно, что чиновники не волшебники, и для быстрого и качественного решения проблем порой им не хватает возможностей. Но некоторые случаи поражают черствостью и пренебрежением, с которым чиновники относятся к гражданам. Тем более, к старожилам Карелии, чьи деды, отцы, да и сами они трудились многие десятилетия на благо родного края.

Ситуация, с которой поделились со мной жители поселка Пийтсиёки, следующая. В июле прошлого года в результате удара молнии и начавшегося пожара в муниципальной квартире прогорели пол, потолок, крыша. В результате протечки кровли от талой воды оказались поврежденными не только само помещение квартиры, но и мебель. Владимир Анатольевич Полуянов и его жена Алевтина Александровна, пенсионеры-инвалиды, обратились к главе администрации Роману Петрову с просьбой оказать содействие в ремонте. На что, по их словам, получили отказ по причине отсутствия в районной казне финансовых средств.

Речь шла на тот момент о сумме приблизительно в 25 тысяч рублей.

Дальше начались хождения по мукам, обращения в управляющую компанию, другие инстанции. Долго не могли зазвать ответственных лиц. Затем стали приезжать «специалисты» - то одни, то другой. Одни говорили, что нужен ремонт, указывали, что именно надо ремонтировать. Другие утверждали, что пенсионеры обязаны все это сделать сами за счет собственных средств. Третьи считали, что все здесь нормально, чуть подкрасить, подмазать. Четвертые высказывали подозрения, что пенсионеры во всем виноваты сами, сами и будут решать свои проблемы…

Чтобы спасти помещение, избежать гниения и появление плесени, пожилые люди, своими силами сделали ремонт, а что не могли сами сделать - наняли работника. Естественно, что люди, получающие небольшую пенсию, подсчитали свои убытки и предъявили администрации Суоярвского муниципального округа. У той один ответ: денег нет. Этот ответ удивил пожилых людей. Они сами читали информацию главы Петрова, в которой он говорил о специальном фонде, созданном для таких случаев, просил обращаться всех нуждающихся. Но, видно, этот фонд не для пенсионеров-инвалидов.

Столкнувшись с отказом, пенсионеры решили обратитья в суд за защитой своих прав. А дальше все мытарства пошли по новому кругу. Пенсионеры приезжали на судебные заседания, терпеливо ожидали, а заседания переносились по разным причинам. То ждали окончания реорганизации местного самоуправления, где район выступал, можно сказать, одним из «пионеров» новой реформы местного самоуправления, чем снискал любовь и признание республиканских властей. А для простых людей та реформа обернулась необходимостью предоставления дополнительных документов, справок.

Также судебные заседания переносились из-за отсутствия представителей администрации. Вообще, администрация оказалась очень «сильно занятой», потому что ни один из представителей так и не посетил ни одного судебного заседания!

Представьте себе: пожилые люди на восьмом десятке, а Владимир Анатольевич - инвалид, чернобылец, шесть раз были вынуждены приезжать из Петрозаводска в суд. Терпение заканчивалось. Полуяновы обратились за помощью к депутату по одномандатному избирательному округу № 11 Суоярвского муниципального округа первого созыва Ольге Изотовой, которая откликнулась и помогла им составить несколько ходатайств, в том числе о рассмотрении дела без участия представителей администрации.

На днях состоялся суд. Он принял справедливое решение, удовлетворив исковые требования пенсионеров. Конечно, не исключено, что судебные заседания продолжатся, если данное решение будет обжаловано. Но главное, что на данный момент справедливость восторжествовала.

А ведь если бы все было сделано в соответствии с законом и по-человечески, с учетом возраста и состояния пожилых людей, не пришлось бы людям тратить столько физических, моральных сил, времени и денег, почти год переживать стрессовые ситуации.

Что можно сказать в этом случае? Это позор! Да, игнорирует местная власть призывы президента. Им никто не указ. Они все больше о себе да о своем. При этом забыв, что за муниципальное жилье представители муниципальной власти несут ответственность. При выявлении подобных фактов, вероятно, необходимо проводить проверку, чтобы понять, куда уходят финансы при возникновении чрезвычайных обстоятельств в округе.

А вот какая «обратная связь» от этих граждан, о которой говорил наш президент. Супруги Полуяновы убеждены, что нельзя таких людей, с которыми они столкнулись, пускать во власть. Они опасны! И с этими пожилыми и опытными людьми трудно не согласиться… // Фото: pressfoto / Freepik