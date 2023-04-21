Депутаты Карельского парламента приняли к сведению отчет Главы региона

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков 20 апреля выступил перед депутатами Законодательного Собрания с традиционным отчетом о результатах деятельности правительства республики в 2022 году и обозначил основные задачи на этот год. Впервые такое выступление проходило в новом формате: в большом зале Карельской филармонии собрались не только парламентарии, но и руководители министерств и ведомств, главы районных администраций, руководители предприятий, общественники, волонтеры. Затем обсуждение продолжилось в стенах карельского парламента: депутаты смогли задать свои вопросы Главе, а также выступить с оценкой его годового отчета.

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович высоко оценил выступление Главы Карелии. Один из главных приоритетов - поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Это стало нашим общим делом - и власти, и общества, отметил Шандалович.





«Тот посыл, который задал Артур Олегович в своем послании, а именно посланием по содержанию стал сегодняшний отчет, говорит о том, что Карелия не будет останавливаться на достигнутом. Задач впереди еще очень много. Даже в сегодняшних непростых условиях Глава Карелии не отказывается от по-хорошему амбициозных целей и не собирается менять курс на дальнейшее развитие республики и повышение качества жизни земляков»,

- заявил Элиссан Шандалович.

Лидер фракции КПРФ Евгений Ульянов в своем выступлении заметил, что демография – важный показатель общего состояния общества, и в Карелии должны улучшаться условия для жизни людей, в том числе снижаться коммунальные тарифы, создаваться равные условия для обучения детей в небольших населенных пунктах.

По мнению руководителя фракции «Новые люди» Владимира Кванина, республика развивается, а над улучшением демографической ситуации, которая зависит от экономики, нужно работать всем вместе.

«А то, что сейчас в регион идут колоссальные инвестиции, то это и есть экономика. Я считаю, что сегодня проблем хватает, и мы будем над ними работать, конечно. Но в целом Карелия идёт в правильном направлении»,

- сказал депутат.

Ройне Изюмов из фракции «Справедливой России», в частности, обратил внимание на проблему с водоочистными сооружениями во многих населенных пунктах Карелии.

«Отсутствие таких сооружений может представлять угрозу для жизни и здоровья населения. Мы знаем, что вопрос сейчас решен в Сортавале и более-менее нормальная ситуация в Петрозаводске, но есть районы, откуда поступает много жалоб, больше всего обращений из Сегежи. Есть ли у правительства видение, как решать проблему? Какие меры принимаются?».

Артур Парфенчиков отметил, что водоочистные сооружения – часть общей работы по улучшению ситуации в ЖКХ. Значительные средства республика намерена направить на замену труб водо- и теплоснабжения. Даже в Петрозаводске, где чистая вода, она не всегда подается потребителю в надлежащем виде из-за состояния коммунальных труб. Проблема с водоочистными сооружениями, безусловно, будет решаться, сказала Глава республики, за счет бюджетного финансирования и с помощью включения в инвестиционные программы.

Лидер фракции «Яблоко» Эмилия Слабунова напомнила, что 1 сентября в первые классы в Карелии пойдут 455 детей с ограниченными возможностями здоровья и обратила внимание на нехватку коррекционных классов в районах, в том числе в Сегежском.

Глава Карелии заметил, что не во всех районах есть возможность сформировать классы для таких детей, и речь, скорее всего, идет об индивидуальном обучении. Во многих районах – один-два ребенка, которые имеют особенности здоровья. Ситуацию с Сегежей предложил проработать отдельно и пообещал взять на контроль.

Председатель Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания Карелии, депутат от «Единой России» Марина Гуменникова акцентировала внимание на развитии лесопромышленного комплекса. В 2022 году по объективным причинам некоторые показатели в этой отрасли были снижены.

«Тем не менее, лесной фонд осваивается, и развиваются новые направления. То же самое можно сказать и о туристической индустрии – Карелия притягивает большое количество гостей из других регионов именно красотой наших лесов и озер. К 2024 году Карелия должна выйти на 100 процентное воспроизводство лесов. Справимся ли мы с такой задачей?».

Артур Парфенчиков вспомнил 90 годы, когда был тотальный вывоз древесины в сопредельные государства. Сегодня от этой практики окончательно и бесповоротно уходим, сказал Глава. Сформирован отдельный план поддержки лесопромышленной отрасли. План на этот год по вырубкам - 31 тысяча гектаров. "Будем искать пустоши для восстановления лесов, либо уменьшать план по вырубкам, в этом направлении будем работать", пообещал Парфенчиков.

Несмотря на то, что минувший год был непростым для всей страны и, в том числе, для Карелии, команде Главы региона удалось сохранить социальную стабильность, обеспечить сбалансированность республиканского бюджета и устойчивость экономики, отметила вице-спикер парламента Ольга Шмаеник.

«Это, безусловно, ключевой результат, потому что устойчивость экономики – залог дальнейшего развития социальной сферы, выполнения всех социальных обязательств перед гражданами. Все ли проблемы решены? Конечно, нет. Глава республики открыто и подробно в своем выступлении остановился и на новых вызовах, связанных с антироссийскими санкциями, и на очень серьезных задачах, связанных с демографической политикой, и на необходимости наращивать темпы по модернизации социальной инфраструктуры, особенно в отдаленных районах. Но главное – мы убедились, что у руководителя региона и его команды есть четкое понимание, как решать новые задачи по развитию республики в новых условиях», - отметила Ольга Шмаеник.

Большинством голосов отчет Главы Карелии принят депутатами к сведению. 24 голоса за, 5 – против, еще один воздержался. А это значит, что парламентарии республики в целом поддерживают курс правительства Карелии и одобряют работу Главы республики. // Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Карелии.