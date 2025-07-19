19 июля 2025, 15:20
Инвалиду в Петрозаводске досталась квартира, в которой год лежал труп
Парень-инвалид уже полтора года ходит по судам из-за квартиры, которую ему предоставило государство
фото: Петрозаводск говорит
18 июля в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение дела по гражданскому иску Алексея Пинчука к администрации столицы Карелии.
В ноябре 2023 года Алексей получил квартиру от мэрии, в которой около года лежал труп бывшего хозяина. Останки просто вынесли, в однокомнатной квартире на бульваре Интернационалистов не то что ремонт, даже уборку никто не делал. Молодой человек с инвалидностью взял кредит, сделал ремонт за свой счет и теперь пытается через суд возместить свои материальные и моральные затраты.
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