Инвалиду в Петрозаводске досталась квартира, в которой год лежал труп

18 июля в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение дела по гражданскому иску Алексея Пинчука к администрации столицы Карелии.

В ноябре 2023 года Алексей получил квартиру от мэрии, в которой около года лежал труп бывшего хозяина. Останки просто вынесли, в однокомнатной квартире на бульваре Интернационалистов не то что ремонт, даже уборку никто не делал. Молодой человек с инвалидностью взял кредит, сделал ремонт за свой счет и теперь пытается через суд возместить свои материальные и моральные затраты.

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