Спорт может навредить в жаркую погоду

Врачи отметили вред физических нагрузок в жаркую погоду для неподготовленного человека. Это чревато обезвоживанием, делится «Lenta.ru».

Спорт в жаркую погоду не навредит опытным бегунам. Два-три часа под солнцем без охлаждения для неподготовленного организма могут сильно навредить, нарушить терморегуляцию.

При занятиях спортом в жару важно следить за водным балансом. Если человек подозревает у себя обезвоживание, то это легко проверить: нужно собрать кожную складку на запястье и посчитать, за сколько она распрямится. Если она возвращается в первоначальное положение за три секунды, то все хорошо. © «Петрозаводск говорит»