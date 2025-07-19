19 июля 2025, 15:00
Общество

Спорт может навредить в жаркую погоду

Неподготовленный организм не выдержит нагрузки в жару
велосипедисты
Фото: freepik // wirestock

Врачи отметили вред физических нагрузок в жаркую погоду для неподготовленного человека. Это чревато обезвоживанием, делится «Lenta.ru».

Спорт в жаркую погоду не навредит опытным бегунам. Два-три часа под солнцем без охлаждения для неподготовленного организма могут сильно навредить, нарушить терморегуляцию.

При занятиях спортом в жару важно следить за водным балансом. Если человек подозревает у себя обезвоживание, то это легко проверить: нужно собрать кожную складку на запястье и посчитать, за сколько она распрямится. Если она возвращается в первоначальное положение за три секунды, то все хорошо. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
спорт
жара
высокая температура
вред
обезвоживание