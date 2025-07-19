Петербуржец использовал канцелярский нож как оружие

Напуганная сотрудница пункта выдачи заказов позвонила в полицию и сообщила: мужчина угрожал ей канцелярским ножом. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, поделилась «Фонтанка».

55-летний мужчина поссорился с оператором пункта выдачи заказов и угрожал ей канцелярским ножом. Подозреваемый таким образом отстаивал свои потребительские права.

Мужчину доставили в отдел и привлекли к ответственности. Дело завели по ст. 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство. © «Петрозаводск говорит»