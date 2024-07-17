Интернет дошел не до каждой деревни, но в каждой из них живут люди

Текст, фото: Алина Гапеева

Если бы кто-то сказал Евгении Никитичне Быковой, что через полвека ее профессию сельского почтальона можно будет причислить к вымирающим, она ни за что бы не поверила:

«Люди ведь не могут обойтись без писем и газет. Каждое письмо – радость… А про газеты и говорить не приходится, пачками выписывают», — справедливо считала она, когда начинала работать на почте в карельском селе Крошнозеро.

Сейчас Нина Николаевна на пенсии, но с улыбкой вспоминает, как девятнадцатилетней девушкой первый раз взяла в руки тяжелую почтовую сумку. Устроилась на работу сразу после окончания училища, долго привыкать к новой профессии не пришлось: каждая улочка и тропинка родного села ей были знакомы с детства, не говоря уже о местных жителях – каждого знала по имени-отчеству.

"В то время люди выписывали много печатных изданий. Я тогда в каждый дом приносила кипу корреспонденции. В одну сумку все не помещалось, поэтому у меня всегда была в запасе авоська. Сколько весила моя ежедневная ноша? Ну, в среднем килограммов 5-6, бывало и побольше. Участок у меня тогда был большой: и в Ерш-Наволок ходила, и в Каскеснаволок, и даже в Маньгу приходилось отправляться. Когда повезет, на попутках, а иной раз пешим ходом добиралась. Бывало, идешь в сумерках по дороге, а кругом — ни души. Только деревья скрипят, стук да разные звуки из леса доносятся. Жутко!"

— вспоминает бывший почтальон.

Но несмотря ни на что, работу свою полюбила всем сердцем, потому что этот труд связан с людьми. Как правило, почтальон на селе – фигура важная, его всегда рады видеть. В любой момент к нему можно обратиться с просьбой: заказать лекарства, спросить совет или просто поговорить о житье-бытье за чашечкой чая.

— Иногда придешь к какой-нибудь бабуле, а у нее для тебя уже на столе чайник горячий стоит и пироги дымятся, — улыбаясь, рассказывает женщина. – Нельзя же отказываться от предложенного угощения, чтобы не обидеть человека, даже если очень спешишь.

Сорок лет проработала Нина Николаевна почтальоном. И только об одном сожалеет, что ей по семейным обстоятельствам пришлось выйти на пенсию. Когда требовалось подменить на время болезни или отпуска работника, Нина Быкова с радостью откликалась на просьбу. Ведь для нее эта работа – не только дополнительный доход к маленькой пенсии, но возможность быть среди людей, общаться.

— Сейчас ноги уже не те. Колени болеть стали. Думаю, что это из-за ушибов. Несколько раз падала на скользкой дороге. Теперь только домом и огородом занимаюсь. Изредка родственников навещаю и детей, у которых появились свои семьи.

У бывшего крошнозерского почтальона Евгении Никитичны Ларионовой тоже большой стаж работы на почте, свыше 30 лет. В 1963 году, когда она начала работать, писем в почтовое отделение приходило много, особенно в праздники.

— До 100 писем и открыток в день, в некоторые семьи приносила по 5-7 посланий. Приходилось даже читать адресатам письма, если почерк неразборчивый был, — вспоминает Евгения Никитична. — Иной день по 25 километров приходилось преодолевать. Моложе была, а, с другой стороны, людская благодарность придавала силы.

Бывшие почтовые работники Нина Николаевна Быкова и Евгения Никитична Ларионова отработали на почте села Крошнозеро в общей сложности почти восемьдесят лет. Если приблизительно посчитать, сколько километров прошагала каждая работница с почтовой сумкой на плече, то получится шестизначная цифра. А общий вес доставленных писем, газет и журналов составит примерно пятьдесят тонн. Это почти четыре вагона корреспонденции.

Среди печальных рекордов - зарплата почтальона. Она всегда была мизерной.

Вот такие достижения у сельских почтальонов, которые считали свою работу очень важной и, можно сказать, вечной. Да вот ведь, научно-технический прогресс все изменил... Теперь люди меньше пишут писем и шлют открыток. Есть телефон, интернет — послал СМС, и вроде как писать письма нет необходимости.

Писем, правда, стало меньше, но зато увеличилось количество извещений и посылок. То есть работы в почтовых отделениях совсем не убавилось. А вот их число и количество работающих сокращаются, объем обязанностей увеличивается: надо выполнять спущенный "сверху" план по продаже продуктов и промышленных товаров...

А еще недавно Николай Подгузов, генеральный директор «Почты России», на Восточном экономическом форуме в интервью «Российской газете» рассказал, что почтальоны могут... оказывать госуслуги. По его словам, речь идет о выдаче разного рода справок и возможном оформлении других документов, а также смогут оказывать базовые медицинские услуги. В Новгородской области почта уже тестирует оказание почтальонами базовых медицинских услуг. «Сейчас мы прорабатываем проведение таких пилотов с еще несколькими регионами», — рассказал Николай Подгузов. Слава богу, Министерство здравоохранения такую идею отвергло, считая, что медицинскую помощь должны оказывать люди, получившие специальное профессиональное образование. Да и что будет, если почта возьмет на себя все, кроме своих непосредственных обязанностей?

В Крошнозере почтовое отделение давно не работает. Оплатить квитанции, выписать газеты, отправить письмо для людей — большая проблема. На должности почтальона на неполную ставку работает Людмила Соколова. Крошнозерцы опасаются, что когда нынешний почтальон уйдет на пенсию, не найдется желающих занять свободную вакансию.

Во второе воскресенье июля принято отмечать Всероссийский день почты. В этом году дата празднования выпала на 14 июля. Почтовики принимали поздравления в свой профессиональный праздник, крошнозерцы не забыли поздравить тех, кто добросовестно работал и работает. А еще они надеются, что почта вспомнит и про свою социальную миссию и повернется лицом к жителям сел и деревень. Научно-технический прогресс, конечно, идет, но не везде с одинаковой скоростью. И айфоны есть не у всех, и интернет не в каждой деревне, но в каждой деревне живут люди.