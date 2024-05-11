Жители карельского села боятся остаться без своего почтальона

В дождь, метель, зимнюю стужу, в жаркие дни Людмила Николаевна Соколова разносит почту жителям села Крошнозеро. Сколько физических сил затрачивает почтальон, чтобы доставить корреспонденцию и пенсии адресатам! Основные трудности ее профессии связаны с тем, что приходится преодолевать большие расстояния пешком: в день Людмила проходит около 20 километров. Вдобавок ко всему, ей приходится отдуваться перед клиентами за огрехи почтовой организации… Так что почтальонам не позавидуешь. Да еще у Людмилы Николаевны, как и у всех сельских работников почты, низкая оплата труда, но она не жалуется, даже когда ей пришлось прервать отпуск в прошлом году, чтобы пенсионеры смогли получить вовремя свои пенсии. Не нашлось ей временной замены…

— Разве людей оставишь? — скромно объяснила женщина.

Сельские жители считают, что во время развития высоких технологий труд почтальона все же незаменим. В сентябре этого года Людмила готовится выйти на заслуженный отдых. Крошнозерцы очень волнуются, что желающих занять ее место не найдется.

— Для того чтобы работать в почтовой службе, нужно иметь отзывчивое сердце, здоровые ноги, быть терпеливым, уметь отбиваться от собак, а главное — любить людей. Она справляется со всеми трудностями и проявляет лучшие душевные качества. Людмила Соколова добросовестно выполняет профессиональные обязанности. Всегда приветлива и отзывчива. Мы искренне благодарим нашу почтовичку за труд и желаем ей здоровья и земных благ, — благодарят и поздравляют с праздником Победы, в который она всегда на посту, крошнозерцы.

Стоит уточнить, что в Крошнозере давно не работает почтовое отделение. Оплатить квитанции, выписать газеты, отправить письмо для людей — большая проблема. // фото: Алина Гапеева