Организаторы назвали еще одного участника фестиваля «Воздух Карелии»

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) выступит группа Sadless. Об этом сообщили организаторы главного приключения карельского лета.

Коллектив из Подольска стал победителем конкурсного отбора на фестиваль. Группа играет альтернативный рок и черпает вдохновение из различных жанров, не боясь экспериментов, говорится в ее представлении.

Напомним, фестиваль «Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня в вотчине Талвиукко в Чалне. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото из паблика фестиваля