11 мая 2024, 14:13
Организаторы назвали еще одного участника фестиваля «Воздух Карелии»
На главном приключении карельского лета выступит группа из Подольска
На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) выступит группа Sadless. Об этом сообщили организаторы главного приключения карельского лета.
Коллектив из Подольска стал победителем конкурсного отбора на фестиваль. Группа играет альтернативный рок и черпает вдохновение из различных жанров, не боясь экспериментов, говорится в ее представлении.
Напомним, фестиваль «Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня в вотчине Талвиукко в Чалне. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото из паблика фестиваля