Убирать мусор на площадке и бороться с крысами УК обязали по суду

Содержание контейнерной площадки для сбора мусора в Петрозаводске – обязанность УК «Сфера управления». Так решил 17 июля Арбитражный суд Карелии, сообщила мэр Инна Колыхматова.

Он удовлетворил иск городской администрации к УК. По словам градоначальницы, тяжба была непростой и затяжной.

Дело в том, что контейнерные площадки во дворах должны обслуживать ТСЖ либо «управляшки». Но те, что расположены не на придомовой территории, находятся в ведении мэрии. То есть бремя их содержания ложится на бюджет города.

- В этом прослеживается некоторая несправедливость. Ведь с точки зрения логики, кто площадкой пользуется, тот и должен ее обслуживать. А в противном случае за ее содержание платит весь город, каждый его житель,

- заявила Колыхматова.

Процесс в суде касался площадки около дома № 18Б на улице Маршала Мерецкова. Его жители выносят сюда мусор. Бытовые и крупногабаритные отходы вывозит регоператор, а саму контейнерную площадку управляющая компания содержать отказывается.

- Ждут, когда из городского бюджета выделят деньги на борьбу с крысами, неприятным запахом, несанкционированными свалками,

- объяснила мэр.

Администрацию это не устроило, с ее точкой зрения согласился суд. Он обязал УК – убирать с площадки мусор, проводить дезинфекцию и дератизацию.

Управляющая компания наверняка будет обжаловать решение в вышестоящих инстанциях. Мэрия обещает и дальше продвигать свою позицию. Если это получится, судебная практика позволит требовать от обслуживающих организаций содержать такие контейнерные площадки. // фото: администрация Петрозаводска