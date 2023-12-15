«Интересный и обстоятельный разговор про настоящее и будущее России»

«Как всегда, сильное впечатление от прямой линии с Владимиром Владимировичем Путиным!» - написал Элиссан Шандалович на своей страничке в соцсети.

Президент честно, открыто и по делу отвечал на все вопросы, которые беспокоят жителей нашей страны и журналистов. Это СВО, ситуация в экономике, рост цен, помощь семьям с детьми, поддержка предпринимателей и многие другие важные темы. Видно, что глава государства держит руку на пульсе, глубоко погружён во все вопросы, которые касаются страны и ее перспектив,

- считает Шандалович.

Спикер карельского парламента также отметил высказывания президента о здравоохранении, о продлении программы модернизации первичного звена здравоохранения, о повышении подъемных для земских докторов и фельдшеров.

Существование нашей страны без суверенитета невозможно, ее просто не будет», - сказал Владимир Владимирович. Именно поэтому мы отстаиваем наши национальные интересы. Сегодня главная задача - это укрепление суверенитета страны. Уверен, в будущем нас ждут новые достижения и главное из них - наша общая Победа!

- сказал Шандалович.

Фото: Кремлин.ру