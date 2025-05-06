Интерес россиян к активному отдыху вырос перед майскими праздниками

В апреле 2025 года жители России проявили повышенный интерес к отдыху на природе: продажи товаров для спорта, туризма и дачного обустройства на маркетплейсах значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики МегаФона, опираясь на данные сервиса "Аналитика маркетплейсов", отмечают также увеличение спроса по сравнению с мартом текущего года.

Среди спортивных направлений россияне особенно полюбили бег, ходьбу и велоспорт: спортивную обувь в апреле текущего года покупали на 63% чаще, чем в том же периоде прошлого года, а велосипеды и прочие товары для велоспорта — на 29%. При этом примечательно, что продажи спортивной обуви в марте этого года были на 17% выше, чем в апреле.

Туризм также стал фаворитом: к примеру, на четверть выросли продажи год к году спальных мешков. Спрос на походные палатки в сравнении с прошлым годом не изменился, однако в сравнении с мартом в апреле заметен существенный подъём: интерес к палаткам, шатрам и тентам увеличился сразу на 86%.

А среди традиционно дачных товаров в почёте у россиян оказались как атрибуты шашлыков на природе, так и всё для сада и огорода: грили, мангалы и барбекю в этом году покупают на 14% чаще, теплицы — на 28%, средства полива и водоснабжения — на 36%, а садовую технику — на целых 58%.

Примечательно, что интерес к товарам нарастает даже при том, что средняя стоимость некоторых из них выросла с начала года: к примеру, товары из категории «Велоспорт» стали дороже на 23%, а «Полив и водоснабжение» — на 38%. Мангалы, спортивная обувь и садовая техника сохранили тот же уровень цен, что и в начале года, а некоторые походные товары подешевели: палатки стали дешевле на 16%.

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