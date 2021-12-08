Инсталляции National Geographic появились в Рускеале и на острове Кижи

Телеканал National Geographic в честь двадцатилетия вещания в России установил инсталляцию для вдохновения путешественников в самых красивых уголках страны. В список попали сразу две локации в Карелии – мраморный каньон и Кижи.

National Geographic установил желтые рамки, отсылающие к своему логотипу, в двадцати местах, чтобы привлечь внимание путешественников к невероятным и необычным территориям, пишет журнал tjournal.ru. До некоторых мест трудно добраться, а другие находятся на фоне популярных достопримечательностей.

Желтый квадрат-логотип издания разместили в Мамисонском ущелье в Северной Осетии, на горах Бермамыт и Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, в мраморном каньоне Рускеала и в музее-заповеднике «Кижи» в Карелии.

Также инсталляцию установили в Териберке на Кольском полуострове, на перевале с видом на Вилючинский водопад на Камчатке и рядом с Авачинским вулканом, на берегу Тихого океана на территории серф-лагеря Snowave Kamchatka; в горном ауле Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой площадке около села Харачи в Дагестане; на смотровой площадке бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка; в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области; в музее-заповеднике «Дивногорье» в Воронежской области; на смотровой площадке с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана «Яблоки Печем»; на набережной канала Грибоедова с видом на Семимостье в Петербурге; около центра семьи «Казан» в Казани; в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге и около Останкинской телебашни в Москве. (фото tjournal.ru)