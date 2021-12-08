YouTube заблокировал аккаунт Марии Шукшиной

Аккаунт известной антипрививочницы Марии Шукшиной на YouTube заблокировали. Актриса сообщила об этом 8 декабря в своем канале в Telegram.

- YouTube «снес» мой канал, - написала Шукшина.

Причину блокировки видеохостинг не поясняет. Когда кто-то пытается зайти на канал Шукшиной, он видит надпись, что аккаунт заблокировали за нарушение правил сообщества.

В конце ноября подписку на страничку актрисы уже ограничил Instagram. Это сделали за распространение ложной информации.

Мария Шукшина активно борется с обязательной вакцинацией и другими коронавирусными ограничениями. Из-за этого ее и других селебрити-антипрививочников главврачи известных коронавирусных больниц пригласили посетить красные зоны, в которых спасают больных с COVID-19.

Шукшина вскоре сказала, что пыталась поговорить с одним из этих главврачей. Но в приемной ее не соединили, сказав, что все заняты. // Фото: shukshina_maria / Instagram.com